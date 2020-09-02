Эксперт рассказал, что даст кольцевая железная дорога Ферганской долине

Три области региона — Андижанскую, Ферганскую и Наманганскую - связала кольцевая железная дорога.
По словам эксперта, проектная тарификация железнодорожного участка "Наманган — Андижан" составляет 145 км. В ближайшее время планируется запуск электровозов и электричек, отмечает специалист.
"Теперь ускорится доставка грузов, перевозка пассажиров от пункта "А" до пункта "Б". Замена тепловозов на электровозы позволила нам улучшить экологическую обстановку в регионе. Использованы самые современные технологии - компьютеризированная автоматика, что позволило нам улучшить и автоматизировать систему на всем участке", - говорит Кудабеков.
Известно, что проект оценивается в $45 миллионов и планируется к запуску в первом квартале 2021 года.
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