Россия и Беларусь найдут решение для упрочения экономических связей — Саламатов

Завкафедры международной коммерции РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Владимир Саламатов рассуждает о взаимосвязи экономик РФ и Беларуси.

Радио Саламатов: экономикам Беларуси и РФ нужно "красивое решение политиков"

Экономики Беларуси и России в рамках Союзного государства и ЕАЭС очень тесно взаимосвязаны, заявил завкафедры международной коммерции РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Владимир Саламатов. По его словам, до половины объемов торговли Беларуси идет с РФ.

"Для России и российских потребителей многие виды товаров являются предпочтительными по цене, качеству и по нашим предпочтениям, сложившимся годами", ― сказал Саламатов.

Кроме того, отметил он, мощным фактором взаимного влияния являются сложившиеся долговременные связи между субъектами хозяйствования двух стран, пишет Sputnik Беларусь.

Профессор позитивно воспринимает перспективы и полагает, что политики найдут "паллиативное, какое-то красивое решение", которое сохранит экономические связи и упрочит их.

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