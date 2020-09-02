Россия и Беларусь найдут решение для упрочения экономических связей — Саламатов

Экономики Беларуси и России в рамках Союзного государства и ЕАЭС очень тесно взаимосвязаны, заявил завкафедры международной коммерции РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Владимир Саламатов. По его словам, до половины объемов торговли Беларуси идет с РФ.
Кроме того, отметил он, мощным фактором взаимного влияния являются сложившиеся долговременные связи между субъектами хозяйствования двух стран, пишет Sputnik Беларусь.
Профессор позитивно воспринимает перспективы и полагает, что политики найдут "паллиативное, какое-то красивое решение", которое сохранит экономические связи и упрочит их.
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