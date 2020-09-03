Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках единой валюты в ЕАЭС

Младший экономист Мюнхенского института изучения интеграции рынков и экономической политики Юрий Кофнер объяснил, в чем именно выиграют страны Евразийского экономического союза от введения единой валюты и в чем проиграют.

Радио Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках единой валюты в ЕАЭС

По его словам, это, в первую очередь, положительно скажется на взаимной торговле между странами, поскольку снимутся все транзакционные издержки.

"Так, например, в 2019 году 26%, то есть четверть всей взаимной торговли между государствами — членами союза, мы оплатили в долларах или евро. В основном это оплата за энергоносители. Во-вторых, существует значительная асимметрия во внутренней торговле союза, где Россия является основным экспортером внутри объединения, а остальные государства-члены в основном импортируют из России. Здесь, конечно, экспорт и импорт энергоносителей идут отдельно, но и товарооборот с Россией у ее партнеров по союзу отрицательный", — заявил Кофнер в беседе со Sputnik Кыргызстан.

Он привел в пример опыт ЕС и отметил, что введение единой валюты лишает страны с меньшей экономикой рычага сглаживания этой асимметрии разницей в курсах валюты.

Отсутствие возможности для сглаживания этой диспропорции в свое время привела к кризису экономики южных стран Еврозоны.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.