Леонков о современном оружии: информация становится ключевым фактором в бою

Радио Леонков о современном оружии: информация становится ключевым фактором в бою

На экспозиции было представлено около 20 тысяч различных экспонатов и образцов вооружения военной техники, в том числе гражданской, рассказал Леонков.

По его словам, сейчас все уходят в так называемую цифровизацию.

"У нас образцы вооружения уже работают на цифре, что позволяет разрабатывать высокоточное вооружение, высокоточные комплексы. Все работает уже совершенно по-другому, потому что информация, которая известна всем как передача данных и сведений, становится элементом общевоинского боя", — сказал военный эксперт в беседе со Sputnik Таджикистан.

Леонков подчеркнул, что информационные потоки необходимо ускорять и быстро обрабатывать, поскольку в случае ведения боевых действий как раз информационная составляющая становится ключевым фактором, способным повлиять на исход боя.

Эксперт добавил, что цифровизация позволяет военнослужащему выполнять свой воинский долг и защищать родину с наибольшим комфортом и эффективностью.

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