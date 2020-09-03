15:27 03 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Алексей Леонков военный эксперт
из личгого архива Алексея Леонкова

Леонков о современном оружии: информация становится ключевым фактором в бою

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200903/14898733.html

Коммерческий директор российского журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков поделился своим впечатлением после посещения Международной выставки "Армия-2020".

Радио
Леонков о современном оружии: информация становится ключевым фактором в бою

На экспозиции было представлено около 20 тысяч различных экспонатов и образцов вооружения военной техники, в том числе гражданской, рассказал Леонков.

По его словам, сейчас все уходят в так называемую цифровизацию.

"У нас образцы вооружения уже работают на цифре, что позволяет разрабатывать высокоточное вооружение, высокоточные комплексы. Все работает уже совершенно по-другому, потому что информация, которая известна всем как передача данных и сведений, становится элементом общевоинского боя", — сказал военный эксперт в беседе со Sputnik Таджикистан.

Леонков подчеркнул, что информационные потоки необходимо ускорять и быстро обрабатывать, поскольку в случае ведения боевых действий как раз информационная составляющая становится ключевым фактором, способным повлиять на исход боя.

Эксперт добавил, что цифровизация позволяет военнослужащему выполнять свой воинский долг и защищать родину с наибольшим комфортом и эффективностью.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
оружие, Армия



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Активизм, мода и красота: такие разные мусульманки - фотолента
Церемония возложения цветов в мемориальном комплексе Братские могилы
В Ташкенте возложили цветы в годовщину окончания Второй мировой
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться