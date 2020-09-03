Коктыш: споры вокруг итогов Второй мировой войны расколи мир на две части

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал поддержку Пекина позиции Москвы об итогах Второй мировой.

Радио Коктыш: споры вокруг итогов Второй мировой войны расколи мир на две части

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму по случаю 75-летия окончания войны.

В ней китайский лидер подчеркнул, что намерен "работать вместе над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".

Ранее Путин отмечал, что РФ будет решительно бороться с искажением фактов и до конца будет отстаивать историческую правду.

И это действительно крайне важно, считает член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Дело в том, что сегодня мир раскалывается как минимум на два макрорегиона: на западный и не западный. И как мы видим, в западном мире идет достаточно активная ревизия всей истории, где Запад всегда лучше, где всегда прав и где, "как мы знаем", США нанесли решающее поражение Германии, да? Это заявлял Трамп. А в Европе вообще СССР был таким же государством, как и фашистская Германия", — сказал политолог.

По его словам, все эти вещи, которые звучат, абсолютно неприемлемы.

Коктыш отметил, что когда уходит поколение, которое было свидетелями тех событий, и на смену приходит молодое, то историю можно переписать очень легко. Эксперт привел в пример Украину, в которой сегодня "история варьируется в очень широких пределах".

"Поэтому поздравление Си Цзиньпиня и это обещание — оно больше чем обещание. Это демонстрация идеологической близости, и не случайно следующей была фраза о справедливости, потому что на самом деле очевидно, что каждый из двух миров — западный и не западный — будут искать какие-то обоснования для себя... если для Запада понятно, что основной будет либерализм, то есть свобода, возведенная в абсолют, то альтернативой будет справедливость", — добавил Коктыш.

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