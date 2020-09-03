16:32 03 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Политический эксперт Кирилл Коктыш
© Sputnik / Вячеслав Шарапов

Коктыш: споры вокруг итогов Второй мировой войны расколи мир на две части

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200903/14899998/Koktysh-spory-vokrug-itogov-Vtoroy-mirovoy-voyny-raskoli-mir-na-dve-chasti.html

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал поддержку Пекина позиции Москвы об итогах Второй мировой.

Радио
Коктыш: споры вокруг итогов Второй мировой войны расколи мир на две части

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму по случаю 75-летия окончания войны. 

© Sputnik / Валерий Шустов
Путин рассказал о том, что могло привести к тотальному уничтожению народов СССР

В ней китайский лидер подчеркнул, что намерен "работать вместе над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".

Ранее Путин отмечал, что РФ будет решительно бороться с искажением фактов и до конца будет отстаивать историческую правду.

И это действительно крайне важно, считает член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. 

"Дело в том, что сегодня мир раскалывается как минимум на два макрорегиона: на западный и не западный. И как мы видим, в западном мире идет достаточно активная ревизия всей истории, где Запад всегда лучше, где всегда прав и где, "как мы знаем", США нанесли решающее поражение Германии, да? Это заявлял Трамп. А в Европе вообще СССР был таким же государством, как и фашистская Германия", — сказал политолог.

По его словам, все эти вещи, которые звучат, абсолютно неприемлемы. 

Коктыш отметил, что когда уходит поколение, которое было свидетелями тех событий, и на смену приходит молодое, то историю можно переписать очень легко. Эксперт привел в пример Украину, в которой сегодня "история варьируется в очень широких пределах".

"Поэтому поздравление Си Цзиньпиня и это обещание — оно больше чем обещание. Это демонстрация идеологической близости, и не случайно следующей была фраза о справедливости, потому что на самом деле очевидно, что каждый из двух миров — западный и не западный — будут искать какие-то обоснования для себя... если для Запада понятно, что основной будет либерализм, то есть свобода, возведенная в абсолют, то альтернативой будет справедливость", — добавил Коктыш.

Полный комментарий политолога слушайте в радиоподкасте.

Теги:
победа, СССР, Китай, Вторая мировая война



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Активизм, мода и красота: такие разные мусульманки - фотолента
Церемония возложения цветов в мемориальном комплексе Братские могилы
В Ташкенте возложили цветы в годовщину окончания Второй мировой
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться