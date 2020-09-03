Почему возникали цветные революции на пространстве СНГ — мнение эксперта

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал о причинах и истоках бархатных революций на постсоветском пространстве.

Радио Почему возникали цветные революции на пространстве СНГ — мнение эксперта

С момента распада СССР на постсоветском пространстве произошло десять революций, отметил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он напомнил о событиях в Грузии, быстро подавленную васильковую революцию в Беларуси, тюльпановой революции в Кыргызстане в 2005-м и дынной революцию в 2010 году.

Джабаров также упомянул о попытке проведения цветной революции в Узбекистане, сиреневой революции в Молдове и Евромайдане на Украине.

По мнению эксперта, главной их целью было максимально отдалить страны от России.

"Почему-то во всех странах постсоветского пространства пишут свою историю и вспоминают только периоды, когда эти государства были вне состава Советского Союза. Разве это не наша общая история? Разве победа в Великой Отечественной войне - это не победа всех без исключения республик? Разве полет в космос - это не достояние всех республик? Нам надо гордиться этой историей", — заявил Джабаров в беседе со Sputnik Таджикистан.

Все цветные революции, по его словам, имели ярко выраженную антироссийскую направленность. Между тем именно РФ обеспечила странам независимость республик, вышедших из состава СССР, считает эксперт.

"Все эти революции приводят к торможению развития этих стран. Вспомним Евромайдан — чем все закончилось? Украина получила какие-то преимущества от того, что оторвалась от России? Кроме проблем, развязывания гражданской войны, событий в Крыму — она ничего не добилась", — подчеркнул Джабаров.

Несмотря на это, страны бывшего СССР все еще крепко связаны между собой единой историей, и главная задача — сохранить эту связь, добавил он.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.