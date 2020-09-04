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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД РФ

Захарова обвинила Польшу в финансовой поддержке белорусской оппозиции

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200904/14903697/Zakharova-obvinila-Polshu-v-finansovoy-podderzhke-belorusskoy-oppozitsii.html

Польские власти продолжают вмешиваться во внутренние дела Беларуси, и не только они, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Радио
Захарова: линию поведения белорусской оппозиции диктуют из Варшавы

Вмешательство Польши во внутренние дела Беларуси — "что-то из ряда вон выходящее", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживают, в том числе и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы", — отметила она.

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Дипломат пояснила, что настораживают и данные "о высказываниях первого лица государства относительно готовности "взять под защиту" отдельные регионы в Беларуси, пишет Sputnik Таджикистан.

Официальный представитель МИД подчеркнула: Москва призывает Варшаву "вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых относится поддержка антиправительственных выступлений, создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля оппозиции".

Полный фрагмент выступления слушайте в аудиофайле.

Теги:
Польша, Беларусь, политика, МИД России, Мария Захарова



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