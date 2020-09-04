Захарова обвинила Польшу в финансовой поддержке белорусской оппозиции

Вмешательство Польши во внутренние дела Беларуси — "что-то из ряда вон выходящее", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
"Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживают, в том числе и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы", — отметила она.Sputnik Таджикистан.
Официальный представитель МИД подчеркнула: Москва призывает Варшаву "вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых относится поддержка антиправительственных выступлений, создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля оппозиции".
Полный фрагмент выступления слушайте в аудиофайле.