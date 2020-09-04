Почему ЕС пока не включил Лукашенко в санкционный список — мнение политолога

Директор российского Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассуждает о том, почему Евросоюз не торопится налагать персональные санкции на президента Беларуси.

Радио Политолог объяснил, почему в санкционном списке ЕС пока нет Лукашенко

Немецкая газета Die Welt со ссылкой на свои источники написала, что Евросоюз не будет налагать персональные санкции на президента Беларуси Александра Лукашенко. До этого Польское радио сообщило, что в подготовленный ЕС список вошли 17 человек, Лукашенко в нем пока не фигурирует, однако перечень может быть расширен до 30 фамилий.

Комментируя эту информацию, директор российского Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что глав государств в санкционные списки включают крайне редко: "это некая международная традиция".

Также, как пишет Sputnik Беларусь, эксперт обратил внимание на то, что обычно санкции вводятся постепенно, чтобы показать возможность их продолжения и усиления давления на руководство РБ.

"Поэтому можно включить сначала 17 человек, потом предупредить, что список может быть расширен до 35, потом еще увеличен до 120, и может, потом в этот список попадет и Александр Лукашенко", ― сказал Солонников.

"Кроме того, должна быть возможность восстановления отношений, и пока Европейский союз показывает возможность диалога с Лукашенко, если он пойдет на определенные условия ЕС и дальше будет демонстрировать возможность вхождения в европейский консенсус, то против его лично ничего вводиться не будет", ― считает аналитик.

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