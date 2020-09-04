Ураева: абитуриенты умудряются проносить на экзамен гаджеты — таких удаляем

Радио Ураева: абитуриенты умудряются проносить на экзамен гаджеты — таких удаляем

С 2 сентября в республике начались экзамены для поступления в вузы. В целях профилактики коронавирусной инфекции испытания проходят на открытых площадках. Одна из них – стадион "Пахтакор" - позволяет вместить около 2,5 тысячи человек.

"Нельзя сказать, что это уникальный подход в организации экзаменов. Мы изучали подобный опыт в других странах, например, в Турции и Южной Корее, после чего внедрили у себя. Это оптимальный вариант. Созданы все условия для защиты абитуриентов: на входе им выдаются маски и перчатки, дистанция между партами соблюдается. Ни одного человека с высокой температурой мы пока не выявили", — отметила Ураева.

"Во время испытаний запрещено пользоваться гаджетами, даже проносить их на территорию нельзя. Но если на входе мы еще таких случае не выявили, то уже непосредственно в ходе экзамена несколько человек были удалены после того, как пытались воспользоваться сотовыми телефонами. Уж не знаю, как они смогли пронести их. Видимо, так хорошо спрятали. Но мы все равно их выявляем и пользоваться шпаргалками не даем", — добавила Ураева.

По словам представителя ГТЦ, абитуриентам созданы комфортные условия для сдачи теста, предоставлены справочные таблицы. Особенно это актуально для тех, кто сдает химию и биологию. При этом все еще есть случаи нарушения регламента экзамена.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.