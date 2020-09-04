К чему приведут новые правил валютных операций в Узбекистане — финансист

К чему приведет изменение правил валютных операций в Узбекистане - финансист
По словам специалиста, чем боле открыт валютный рынок для предпринимателей и рядовых граждан, чем проще менять или переводить валюту, тем стабильнее будет ситуация.
"Во-первых, это исключит черный рынок, который процветает при жестко зажатой системе. Кроме того, увеличится обмен и приток инвестиций, а на этом фоне со временем подрастут и позиции в международных рейтингах", — уверен Коренев.
Разработчики из НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург и Денис Логунов, а также генеральный директор Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказали Sputnik, какие данные приводятся в статье и почему ее публикация важна для мирового научного сообщества.