К чему приведут новые правил валютных операций в Узбекистане — финансист

Аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев оценил изменения в валютной политике Узбекистана, видя в них значительные преимущества для бизнеса и инвесторов.

Радио К чему приведет изменение правил валютных операций в Узбекистане - финансист

"Во-первых, это исключит черный рынок, который процветает при жестко зажатой системе. Кроме того, увеличится обмен и приток инвестиций, а на этом фоне со временем подрастут и позиции в международных рейтингах", — уверен Коренев.

По словам специалиста, чем боле открыт валютный рынок для предпринимателей и рядовых граждан, чем проще менять или переводить валюту, тем стабильнее будет ситуация.

При этом существуют определенные риски, связанные с большей волатильностью сума, однако этими процессами должен управлять Центробанк, регулируя объемы иностранной валюты, чтобы держать баланс.

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