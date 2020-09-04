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Аналитик группы компаний Финам Алексей Коренев
Мэрия Нижнего Новгорода

К чему приведут новые правил валютных операций в Узбекистане — финансист

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200904/14910706/K-chemu-privedut-novye-pravil-valyutnykh-operatsiy-v-Uzbekistane--finansist.html

Аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев оценил изменения в валютной политике Узбекистана, видя в них значительные преимущества для бизнеса и инвесторов.

Радио
К чему приведет изменение правил валютных операций в Узбекистане - финансист
По словам специалиста, чем боле открыт валютный рынок для предпринимателей и рядовых граждан, чем проще менять или переводить валюту, тем стабильнее будет ситуация.

"Во-первых, это исключит черный рынок, который процветает при жестко зажатой системе. Кроме того, увеличится обмен и приток инвестиций, а на этом фоне со временем подрастут и позиции в международных рейтингах", — уверен Коренев.

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Узбекистане вступили в силу новые правила ведения валютных операций
При этом существуют определенные риски, связанные с большей волатильностью сума, однако этими процессами должен управлять Центробанк, регулируя объемы иностранной валюты, чтобы держать баланс.

Подробный комментарий специалиста слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, валюта, сум, Узбекистан



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