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Подкаст ЯсноПонятно.

"ЯсноПонятно". Офлайн знакомства: где найти свою любовь

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Тема:
Подкасты РИА (344)
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Он: знакомишься с девушкой на улице и чувствуешь себя шутом. Только жонглировать не приходится, чтобы с тобой заговорили, и тем более оставили номер телефона. Она: идешь спокойно на работу... И тут какой-то парень подкатывает, неуместно шутит, еще и просит "номерок".

Размышляем, как сегодня заводить знакомства, чтобы они длились больше пяти минут.

Радио
"ЯсноПонятно". Офлайн знакомства: где найти свою любовь

Пойти на языковые курсы, в бар или записаться на кружок макраме. Или просто остановить красивую девушку на улице… чтобы познакомиться.

С чего начать разговор, чтобы не показаться грубым или навязчивым? Как вежливо намекнуть, что не настроена разговаривать, и при этом не обидеть? И правда ли считается, что знакомства — это целое искусство, которому специально обучают?

Лина, Ксюша и Артем обсуждают смешные и милые истории знакомств. Клинический психолог Дарья Бондаренко рассказывает, почему так сложно заговорить с незнакомым человеком, и как преодолеть этот барьер.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (344)
Теги:
женщина, мужчина, подкаст, отношения, любовь



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