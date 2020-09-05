"ЯсноПонятно". Офлайн знакомства: где найти свою любовь

Размышляем, как сегодня заводить знакомства, чтобы они длились больше пяти минут.
Пойти на языковые курсы, в бар или записаться на кружок макраме. Или просто остановить красивую девушку на улице… чтобы познакомиться.
С чего начать разговор, чтобы не показаться грубым или навязчивым? Как вежливо намекнуть, что не настроена разговаривать, и при этом не обидеть? И правда ли считается, что знакомства — это целое искусство, которому специально обучают?
Лина, Ксюша и Артем обсуждают смешные и милые истории знакомств. Клинический психолог Дарья Бондаренко рассказывает, почему так сложно заговорить с незнакомым человеком, и как преодолеть этот барьер.
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