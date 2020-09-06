Не верю! Как фейки могут разрушить бизнес

Разбираем самые яркие истории, как фейки могут разорить бизнес (или, по крайней мере, сильно ему навредить).
02:00 "В молоке этого бренда нашли вирус ящура". Фейки из WhatsАpp — часть конкурентной борьбы?
04:30 Околополитические фейки. Как американцы сжигали кроссовки из-за Трампа
08:00 Поддельный пресс-релиз, фальшивый пресс-секретарь. Мастерский фейк на 7 миллиардов евро
13:40 Насколько легко с помощью фейков манипулировать рынками и как этому противостоять?
17:00 Новый уровень дезинформации. Как дипфейки могут использовать в борьбе с конкурентами
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