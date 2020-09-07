Для чего Узбекистан сближается с ЕАЭС — мнение экономиста

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, экономист Игорь Ковалев объясняет, почему республике пойдет на пользу повышение уровня взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.

Радио Для чего Узбекистан сближается с ЕАЭС — мнение экономиста

На заседании совета Евразийской экономической комиссии 4 сентября был рассмотрен вопрос о предоставлении Узбекистану статуса наблюдателя при ЕАЭС. Окончательное решение будут принимать главы государств союза.

Присоединение республики к интеграционному блоку, в котором уже выстроены тесные связи, — это дополнительный импульс для ее развития, который особенно важен в условиях экономического кризиса в мире, вызванного пандемией коронавируса, считает экономист Игорь Ковалев. Узбекистану нужен дополнительный ресурс, думает он.

"Задача любого интеграционного объединения — выстроить свою политику так, чтобы плюсов для его участников было больше, чем минусов, — напомнил эксперт. — Узбекистан — достаточно важный рынок, куда можно сбывать продукцию, производимую в странах ЕАЭС, и наоборот — закупать там то, чего не хватает".

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.