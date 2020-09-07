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Для чего Узбекистан сближается с ЕАЭС — мнение экономиста

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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (56)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200907/14923932/Dlya-chego-Uzbekistan-sblizhaetsya-s-EAES--mnenie-ekonomista.html

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, экономист Игорь Ковалев объясняет, почему республике пойдет на пользу повышение уровня взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.

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Для чего Узбекистан сближается с ЕАЭС — мнение экономиста

На заседании совета Евразийской экономической комиссии 4 сентября был рассмотрен вопрос о предоставлении Узбекистану статуса наблюдателя при ЕАЭС. Окончательное решение будут принимать главы государств союза.

Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Что позволит Узбекистану статус наблюдателя в ЕАЭС
Присоединение республики к интеграционному блоку, в котором уже выстроены тесные связи, — это дополнительный импульс для ее развития, который особенно важен в условиях экономического кризиса в мире, вызванного пандемией коронавируса, считает экономист Игорь Ковалев. Узбекистану нужен дополнительный ресурс, думает он. 

"Задача любого интеграционного объединения — выстроить свою политику так, чтобы плюсов для его участников было больше, чем минусов, — напомнил эксперт. — Узбекистан — достаточно важный рынок, куда можно сбывать продукцию, производимую в странах ЕАЭС, и наоборот — закупать там то, чего не хватает".

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (56)
Теги:
Торговля, Экономика, Узбекистан, ЕАЭС



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