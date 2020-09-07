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Директор научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Александр Фридлянд
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Фридлянд оценил перспективы возобновления полетов между РФ и Узбекистаном

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Sputnik Узбекистан
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Рейсы между Россией и РУз востребованы, но решающее значение имеет динамика заражений COVID-19 в обеих странах, отметил директор Научного центр мониторинга, анализа и прогнозирования ФГУП ГосНИИ ГА, профессор МГТУ ГА, доктор экономических наук Александр Фридлянд.

Радио
Фридлянд оценил перспективы возобновления полетов между РФ и Узбекистаном

Перелеты между Узбекистаном и Россией могут возобновиться уже в сентябре, заявил первый замминистра здравоохранения республики, директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Баходир Юсупалиев.

Повседневная жизнь
© Sputnik / Максим Блинов
Узбекистан может в сентябре восстановить авиасообщение с Россией — Юсупалиев
Комментируя эту новость, доктор экономических наук Александр Фридлянд отметил, что рейсы между Россией и Узбекистаном востребованы.

По его словам, если в странах снижается динамика заражений коронавирусом и принимаются все меры для нераспространения инфекции, то шансы на возобновление авиасообщения между ними "становятся реальными".

"Но это должно быть двустороннее решение", — подчеркнул он.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
полеты, Узбекистан, Россия



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