Поставнин о новых правилах регистрации иностранцев в РФ: это к лучшему

Радио Поставнин о новых правилах регистрации иностранцев в РФ: это к лучшему

В России вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в РФ, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.

Прежде граждане других стран могли регистрировать на своей жилплощади только себя.

Экс-замглавы ФМС РФ Вячеслав Поставнин считает, что этот закон — на руку всем, в том числе соотечественникам.

"Это в первую очередь хорошо для соотечественников, потому что соотечественники приезжают, некоторые приобретают свое жилье, а потом членов своих же семей не могут зарегистрировать, потому что они — иностранцы. Ну это глупость откровенная была", — считает эксперт.

По его словам, даже если при этом они будут оформлять всех остальных граждан, то в этом нет ничего страшного, поскольку это — мировая практика.

Поставнин привел в пример ситуацию в Великобританию в 2005 году, когда многие поляки покупали там дома, а затем прописали в них своих родственников.

"По крайне мере, люди зарегистрированы там, где проживают, платят за коммунальные услуги. Это их частное жилье, почему нет. В них не будет жить по сто человек жить, а будет жить ровно столько человек, сколько может там нормально существовать. <...> Там не выгодно много людей иметь", — заявил эксперт в беседе со Sputnik Таджикистан.

Полный комментарий экс-замглавы ФМС РФ слушайте в аудиозаписи.