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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин
© Sputnik / Владимир Трефилов

Почему Таджикистан возобновил подачу электроэнергии в Афганистан — эксперт

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал возобновление поставок таджикской электроэнергии в Афганистан.

Радио
Почему Таджикистан возобновил подачу электроэнергии в Афганистан — эксперт

Таджикистан возобновил экспорт электроэнергии в Афганистан.

Линии электропередач (ЛЭП)
© Sputnik / Илья Питалев
Таджикистан прекратит подачу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан

Напомним, что республика прекратила ее подачу не только в Афганистан, но и Узбекистан в конце июля. Данные меры были приняты в связи с уменьшением объемов воды в Нурекском водохранилище.

Теперь же уровень воды восстановился, отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Сейчас он восстановился, достигнув максимальных отметок. Это означает, что природная причина исключена. Если нет экономических и каких-то других причин, то поставки будут возобновлены", — заявил он в беседе со Sputnik Таджикистан.

Эксперт предположил, что поставки таджикской электроэнергии в Афганистан могли возобновиться из-за высокой цены на нее по сравнению с Узбекистаном.

Пикин отметил, что важно не израсходовать накопившуюся воду быстро. По его словам, не стоит исключать тот вариант, что зимой в Таджикистане может повториться такая же ситуация с осадками, как это было в прошлом году.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Узбекистан, электроэнергия, Афганистан, Таджикистан



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