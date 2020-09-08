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Марина Гегия
© FOTO. из личного архива Марины Гегия

Как можно обезопасить детей от заболевания COVID-19 — советы педиатра

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Sputnik Узбекистан
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Заведующая педиатрическим отделением Республиканской детской больницы Абхазии Марина Гегия рассказала, можно ли отличить COVID-19 от сезонного вируса и как защитить ребенка в период пандемии.

Радио
Как можно обезопасить детей от заболевания COVID-19 — советы педиатра

Специалист отметила, что перед выходом ребенка в школу родителю следует обязательно измерить его температуру. Однако основное средство защиты от заболевания — это медицинские маски, считает Гегия.

"Маски в какой-то степени могут предупредить заражение. Имеет место и обычная профилактика при инфекционных заболеваниях — это частое мытье рук, то есть после прикосновения к каждому предмету необходимо мыть руки, если есть такая возможность, либо обработка антисептиками. Это принципиально важно, потому что пути заражения – слизистые. Своей рукой мы можем занести вирус в слизистую рта и глаз", — рассказала Гегия в беседе со Sputnik Абхазия.

По ее словам, первое, что должен сделать, придя домой, — тщательно вымыть руки. Педиатр отметила, что речь идет скорее не только о предупреждении заболевания COVID-19, ведь, помимо коронавируса, есть и другие вирусные инфекции, например, сезонный грипп. 

© Sputnik / Rodion Proca
Можно ли болеть гриппом и COVID-19 одновременно — мнение эксперта

Эксперт рассказала, как отличить COVID-19 от сезонного заболевания. Гегия отметила, что сделать это можно только на начальном этапе.

"У детей грипп проявляется более агрессивно: сразу поднимается высокая температура, катаральные явления, выраженная боль в горле — это все больше характерно для гриппа. Но так как мы сейчас в условиях обострения COVID, обязательно нужно делать диф-диагностику — экспресс-тесты на вирус гриппа. <...> если будет положительный, то тогда такого пациента ведем как больного с гриппом, если он отрицательный, то следующий этап - это взятие ПЦР на COVID-инфекцию", — заявила Гегия.

Полный комментарий педиатра слушайте в аудиозаписи.

Теги:
здоровье, пандемия, коронавирус, дети



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