Князев объяснил, в чем заключена сложность транзита через Афганистан

По словам специалиста, все транзитные пути, проходящие через страны Центральной Азии, вписываются в китайский проект "Один пояс - один путь" и, по сути, должны являться его составными частями.
"Более важная составляющая - это все-таки транзит китайских товаров в направлении стран Ближнего Востока, Средиземноморья и обратный транзит в Китай", - считает Князев.
Спикер заявляет, что не видит каких-то радужных оптимистичных перспектив для транзита через Афганистан, так как территория страны манипулируется Соединенными Штатами в своих интересах.
"О характере американо-иранских и американо-китайских отношений в этом контексте говорить даже излишне. Я думаю, что это будет достаточно сложный транзит", - говорит специалист.
Также эксперт затронул проблему, связанную со сферой безопасности для данного региона.
"Сейчас процессы переговорные, я не вижу в них перспективы какого-то быстрого завершения, особенно в ситуациях, когда террористические группировки децентрализуются. То есть территория прохождения этого транзита будет еще более криминализована", - объясняет доктор исторических наук.
В заключение Князев говорит, что через территорию Афганистана проходит много транзитных путей из Пакистана в Центральную Азию.
"Все они находятся под опекой организованных преступных групп, поэтому о каком-то более цивилизованном транспортном коридоре говорить пока не приходится, тем более что интересы криминальных групп будут очень четко совпадать с интересами США", - поясняет спикер.
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