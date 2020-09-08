Князев объяснил, в чем заключена сложность транзита через Афганистан

Эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, действительный член Русского географического общества, доктор исторических наук Александр Князев рассказал о перспективах транзитного и торгового сотрудничества в регионе ЦА с ракурса Афганистан – Иран.

Радио Князев о транзите через Афганистан

По словам специалиста, все транзитные пути, проходящие через страны Центральной Азии, вписываются в китайский проект "Один пояс - один путь" и, по сути, должны являться его составными частями.

"Более важная составляющая - это все-таки транзит китайских товаров в направлении стран Ближнего Востока, Средиземноморья и обратный транзит в Китай", - считает Князев.

Спикер заявляет, что не видит каких-то радужных оптимистичных перспектив для транзита через Афганистан, так как территория страны манипулируется Соединенными Штатами в своих интересах.

"О характере американо-иранских и американо-китайских отношений в этом контексте говорить даже излишне. Я думаю, что это будет достаточно сложный транзит", - говорит специалист.

Также эксперт затронул проблему, связанную со сферой безопасности для данного региона.

"Сейчас процессы переговорные, я не вижу в них перспективы какого-то быстрого завершения, особенно в ситуациях, когда террористические группировки децентрализуются. То есть территория прохождения этого транзита будет еще более криминализована", - объясняет доктор исторических наук.

В заключение Князев говорит, что через территорию Афганистана проходит много транзитных путей из Пакистана в Центральную Азию.

"Все они находятся под опекой организованных преступных групп, поэтому о каком-то более цивилизованном транспортном коридоре говорить пока не приходится, тем более что интересы криминальных групп будут очень четко совпадать с интересами США", - поясняет спикер.

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