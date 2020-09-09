Эксперт: в Беларуси наблюдается удивительная политическая динамика

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе интервью российским журналистам заявил, что "возможно, немного пересидел" на своем посту.
"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", — сказал Лукашенко.
Его высказывание прокомментировал политический эксперт Станислав Бышок.
Политолог напомнил, еще до выборов Лукашенко заявлял о необходимости изменений в Конституции в том, что касается большей открытости власти и передачи большего числа полномочий властям на местах и парламенту, пишет Sputnik Беларусь. По его словам, сейчас протестное общество и действующая власть согласны с необходимостью реформ и переговоров.
"Осталось только определить, в каком формате пройдут и переговоры, и конституционные реформы, и возможные досрочные выборы", ― отметил политический эксперт.
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