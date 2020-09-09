Эксперт: в Беларуси наблюдается удивительная политическая динамика

Сейчас протестное общество и действующая белорусская власть согласны с необходимостью реформ и переговоров, отметил политический эксперт Станислав Бышок. Осталось только определить, каковы будут дальнейшие шаги.

Радио Бышок: "пересидел" ― Лукашенко и протестующие сошлись во мнении

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе интервью российским журналистам заявил, что "возможно, немного пересидел" на своем посту.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", — сказал Лукашенко.

Его высказывание прокомментировал политический эксперт Станислав Бышок.

"С одной стороны, выходят люди в большом количестве, которые говорят, что президент Лукашенко "пересидел". А с другой стороны, президент Лукашенко говорит, что протестующие не правы, но на самом деле действительно "пересидел", и может, есть смысл менять политическую реальность и политическую конфигурацию", ― сказал Бышок.

Политолог напомнил, еще до выборов Лукашенко заявлял о необходимости изменений в Конституции в том, что касается большей открытости власти и передачи большего числа полномочий властям на местах и парламенту, пишет Sputnik Беларусь. По его словам, сейчас протестное общество и действующая власть согласны с необходимостью реформ и переговоров.

"Осталось только определить, в каком формате пройдут и переговоры, и конституционные реформы, и возможные досрочные выборы", ― отметил политический эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.