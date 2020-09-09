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Олимпийская чемпионка Светлана Журова
© Sputnik / Александр Натрускин

Журова о переносе Игр СНГ: для государств важнее здоровье спортсменов

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200909/14938099/Zhurova-o-perenose-Igr-SNG-dlya-gosudarstv-vazhnee-zdorove-sportsmenov.html

Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова прокомментировала решение Исполкома стран СНГ провести первые Игры государств Содружества летом следующего года.

Радио
Журова о переносе Игр СНГ: для государств важнее здоровье спортсменов

Первые спортивные Игры стран СНГ из-за пандемии COVID-19 вновь перенесли, на этот раз на более поздний срок — либо начало июля, либо конец августа 2021-го.

© Sputnik / Anton Denisov
Первые Игры стран СНГ снова перенесли — они пройдут в 2021 году

Это не единственное спортивное соревнование, которое переносится в этом году из-за бушующей коронавирусной инфекции, отметила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.

"Все соревнования высшего уровня переносятся, в том числе Олимпиада. Поэтому, конечно, все прекрасно понимают, что сейчас многие не готовы, а у ряда государств СНГ вообще [действует] очень жесткий режим [ограничений], просто даже спортсмены не приедут участвовать", — подчеркнула Журова.

По ее словам, с этим ничего не поделаешь. К 2021 году некоторые спортсмены уже закончат свою карьеру и не смогут поучаствовать в состязаниях, а кто-то вообще может к этому времени получить серьезную травму и, опять же, лишиться возможности побороться за медаль.

"Это спорт, такое случается, это форс-мажор. Не специально же кому-то это было сделано, чтобы кто-то не приехал. Для государств здоровье граждан, в том числе спортсменов, важнее, чем участие в каких-либо соревнованиях",  — добавила Журова.

Не будут одних состязаний - будут другие, участники все равно продолжат готовиться в плановом режиме, подчеркнула спортсменка.

Полный комментарий первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам слушайте в аудиозаписи.

Теги:
игры, Светлана Журова, СНГ, спорт



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