Журова о переносе Игр СНГ: для государств важнее здоровье спортсменов

Радио Журова о переносе Игр СНГ: для государств важнее здоровье спортсменов

Первые спортивные Игры стран СНГ из-за пандемии COVID-19 вновь перенесли, на этот раз на более поздний срок — либо начало июля, либо конец августа 2021-го.

Это не единственное спортивное соревнование, которое переносится в этом году из-за бушующей коронавирусной инфекции, отметила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.

"Все соревнования высшего уровня переносятся, в том числе Олимпиада. Поэтому, конечно, все прекрасно понимают, что сейчас многие не готовы, а у ряда государств СНГ вообще [действует] очень жесткий режим [ограничений], просто даже спортсмены не приедут участвовать", — подчеркнула Журова.

По ее словам, с этим ничего не поделаешь. К 2021 году некоторые спортсмены уже закончат свою карьеру и не смогут поучаствовать в состязаниях, а кто-то вообще может к этому времени получить серьезную травму и, опять же, лишиться возможности побороться за медаль.

"Это спорт, такое случается, это форс-мажор. Не специально же кому-то это было сделано, чтобы кто-то не приехал. Для государств здоровье граждан, в том числе спортсменов, важнее, чем участие в каких-либо соревнованиях", — добавила Журова.

Не будут одних состязаний - будут другие, участники все равно продолжат готовиться в плановом режиме, подчеркнула спортсменка.

Полный комментарий первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам слушайте в аудиозаписи.