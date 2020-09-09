Серенко о возможных заказчиках покушения на первого вице-президента Афганистана

В Кабуле утром в среду было совершено покушение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Взрыв произошел на площади Таимани, по которой ехал кортеж высокопоставленного чиновника. Погибли десять человек, сам он не пострадал.
У Салеха есть серьезные враги в Исламской республике, причем на разных ее "полюсах", заявил политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.
Во-первых, по его словам, это спецслужбы Пакистана, которые "традиционно опекают "Талибан"*. Политолог рассказал, что Салех в годы руководства афганской разведкой был непримиримым врагом талибов и Пакистана, который "крышует" талибов и во многом направляет их действия.Sputnik Таджикистан.
По его словам, сегодня разведка Пакистана "подчищает хвосты" за многими тайными операциями, в которых участвовали командиры "Талибана"*, и покушение на Салеха может быть одним из звеньев стратегии по ликвидации людей, обладающих достоверной информацией.
"Вторая версия — недоброжелатели некоторых фракций бывшего Северного альянса, который сейчас переживает сильный внутренний кризис и постоянные расколы", — считает политолог.
Он также отметил, что Салех в настоящее время является одним из немногих выходцев не только из этнических таджиков, но и из Панджшера, "кто набирает сильный вес в афганской политической системе".
Салех — перспективный политик, которого называют одним из возможных кандидатов в президенты Афганистана, рассказал эксперт. И покушение будет работать на повышение его имиджа.
"Фактически это признание его силы, перспектив и возможностей", — подчеркнул Серенко.
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* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация