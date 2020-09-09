Серенко о возможных заказчиках покушения на первого вице-президента Афганистана

Радио Серенко назвал, кто мог устроить покушение на выходца из этнических таджиков Салеха

В Кабуле утром в среду было совершено покушение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Взрыв произошел на площади Таимани, по которой ехал кортеж высокопоставленного чиновника. Погибли десять человек, сам он не пострадал.

У Салеха есть серьезные враги в Исламской республике, причем на разных ее "полюсах", заявил политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

Во-первых, по его словам, это спецслужбы Пакистана, которые "традиционно опекают "Талибан"*. Политолог рассказал, что Салех в годы руководства афганской разведкой был непримиримым врагом талибов и Пакистана, который "крышует" талибов и во многом направляет их действия.

"Салех — человек, который способен грамотно рассуждать, что очень важно в преддверии новой игры — межафганских переговоров, которые будут вести не столько талибы, сколько стоящая за ними пакистанская разведка, которая будет использовать их как марионеток в лоббировании пакистанских интересов в афганском направлении", — заявил политолог в беседе со Sputnik Таджикистан

По его словам, сегодня разведка Пакистана "подчищает хвосты" за многими тайными операциями, в которых участвовали командиры "Талибана"*, и покушение на Салеха может быть одним из звеньев стратегии по ликвидации людей, обладающих достоверной информацией.

"Вторая версия — недоброжелатели некоторых фракций бывшего Северного альянса, который сейчас переживает сильный внутренний кризис и постоянные расколы", — считает политолог.

Он также отметил, что Салех в настоящее время является одним из немногих выходцев не только из этнических таджиков, но и из Панджшера, "кто набирает сильный вес в афганской политической системе".

"Сегодня он самый влиятельный таджик в той системе, которую создал президент Гани, — сказал Серенко. — Конечно, этому не очень рады его конкуренты или бывшие друзья. Думаю, что некоторым таджикским политикам пришлось бы кстати, если бы Салех исчез с политической сцены. Поэтому не исключено, что заказчики нападения могут быть на этом "полюсе", далеком от талибо-пакистанского".

Салех — перспективный политик, которого называют одним из возможных кандидатов в президенты Афганистана, рассказал эксперт. И покушение будет работать на повышение его имиджа.

"Фактически это признание его силы, перспектив и возможностей", — подчеркнул Серенко.

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* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация