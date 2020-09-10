"Абсолютно неприемлемо": Лавров ответил Берлину на обвинения по делу Навального

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал поведение немецких властей вокруг инцидента с Алексеем Навальным.

Радио "Абсолютно неприемлемо": Лавров ответил Берлину на обвинения по делу Навального

Глава российского МИД отметил, что Германия демонстрирует абсолютно неподобающее отношение к тем официальным запросам, которые Москва направляет в Берлин по делу Навального.

"То, что касается ситуации вокруг Навального в целом, то, конечно, у нас (у России. — Sputnik) накопилось немало вопросов к немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые Москва направляет в Берлин, включая запрос Генпрокуратуры об оказании правовой помощи. <...> Неделю, может, даже дней 10, вообще ничего не отвечали", — подчеркнул Лавров.

По его словам, на напоминания РФ немецкая сторона в довольно высокомерной форме реагирует словами: "вы сами все знаете, вы должны за все ответить".

Глава МИД добавил, что на днях власти Германии вовсе заявили, что они никому ничего не скажут, поскольку анализ взятых образцов проводился в институте бундесвера.

Аргументирует Берлин это тем, что, мол, если результаты будут обнародованы, то это даст России возможность составить впечатление, какими знаниями в сфере химических веществ бундесвер обладает, продолжил Лавров.

"Я думаю, тут даже нечего комментировать. Нас не устраивает ни суть реакции на наши легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям, ни абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны доводится до мировой общественности", — подчеркнул министр.

Полный комментарий главы МИД РФ слушайте в аудиозаписи.