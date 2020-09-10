Ачилов: мы пока не ждем шоков по курсу сума к доллару и евро

Руководитель департамента денежно-кредитной политики Нодирбек Ачилов рассказал, за счет каких факторов формируется сегодня курс национальной узбекской валюты и стоит ли ждать резких колебаний из-за внешних условий.

Радио Ачилов: в среднесрочной перспективе мы не ждем шоков по курсу сума к доллару

"Курс сума будет меняться в зависимости от макроэкономических, внутренних и внешних факторов. Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе, то есть до конца года и в 2021-году, пока не прослеживаются шоки и резкие скачки курса сума к доллару и евро. Но этот показатель зависит от очень многих факторов - нужно анализировать", — заметил Ачилов.

По слова главы профильного департамента Центробанка Узбекистана, сегодня финансовый регулятор не формирует напрямую курс сума к иностранным валютам, руководствуясь рыночными механизмами и соотношением спроса-предложения.

Он добавил, что возможные санкции Запада в отношении России косвенно могут повлиять на стоимость узбекской валюты через каналы экспортных поставок или трансграничные переводы, однако в последнее время это воздействие стало менее заметным.

"Санкции в первую очередь касаются российского рубля, но даже при его падении у нас, к примеру, наблюдался рост трансграничных переводов", — пояснил представитель ЦБ.

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