19:01 10 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск
Руководитель Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Узбекистана Нодирбек Ачилов
Фото из личного архива Нодирбека Ачилова

Ачилов: мы пока не ждем шоков по курсу сума к доллару и евро

Радио
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/0a/14948904.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200910/14948742/Achilov-my-poka-ne-zhdem-shokov-po-kursu-suma-k-dollaru-i-evro.html

Руководитель департамента денежно-кредитной политики Нодирбек Ачилов рассказал, за счет каких факторов формируется сегодня курс национальной узбекской валюты и стоит ли ждать резких колебаний из-за внешних условий.

Радио
Ачилов: в среднесрочной перспективе мы не ждем шоков по курсу сума к доллару
По слова главы профильного департамента Центробанка Узбекистана, сегодня финансовый регулятор не формирует напрямую курс сума к иностранным валютам, руководствуясь рыночными механизмами и соотношением спроса-предложения.

"Курс сума будет меняться в зависимости от макроэкономических, внутренних и внешних факторов. Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе, то есть до конца года и в 2021-году, пока не прослеживаются шоки и резкие скачки курса сума к доллару и евро. Но этот показатель зависит от очень многих факторов - нужно анализировать", — заметил Ачилов.

Знак процента
© Sputnik / Наталья Селиверстова
ЦБ Узбекистана снизил основную ставку до уровня 14% годовых
Он добавил, что возможные санкции Запада в отношении России косвенно могут повлиять на стоимость узбекской валюты через каналы экспортных поставок или трансграничные переводы, однако в последнее время это воздействие стало менее заметным.

"Санкции в первую очередь касаются российского рубля, но даже при его падении у нас, к примеру, наблюдался рост трансграничных переводов", — пояснил представитель ЦБ.

Подробнее в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, доллары, сум, валюта



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Богатейшие люди США по версии Forbes — фотолента
В Крыму взорвали бомбы времен Великой Отечественной войны — видео
Итоги АрМИ-2020
Армейская "бронза": в каких конкурсах АрМИ-2020 отличились узбекистанцы



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться