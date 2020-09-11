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Ведущий аналитик QBF Олег Богданов
Фото с личной страницы Олега Богданова в Facebook

Эксперт объяснил высокую основную ставку в Узбекистане

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Центральный банк республики снизил основную ставку до 14 процентов в условиях замедления прогнозов инфляционных рисков в экономике. Ведущий аналитик QBF Олег Богданов прокомментировал это решение регулятора.

Радио
Эксперт объяснил высокую основную ставку в Узбекистане

Основная ставка в РУз самая высокая на пространстве СНГ, отметил ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

"Объясняется это очень просто. Республика имеет серьезный дефицит платежного баланса по сравнению с общими показателями — ВВП и так далее. Из-за этого дефицита постоянно идет давление на национальную валюту, только в этом году она подешевела примерно на 15 процентов. Периоды стабилизации сменяются резкими скачками. Это характерно для всех стран СНГ, у которых дефицит платежного и торгового баланса, для той же Беларуси. Данный дефицит приводит к тому, что те, кто осуществляет экспортно-импортные операции, нуждается в валюте, и местная валюта снижается. Из-за этого, естественно, растет инфляция, так как импорта больше, привозные товары дорожают быстрее, уровень инфляции высокий, и Центральный банк вынужден держать основную ставку высоко", — сказал Богданов.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, основная ставка, Экономика, Узбекистан



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