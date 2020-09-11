Эксперт объяснил высокую основную ставку в Узбекистане

Основная ставка в РУз самая высокая на пространстве СНГ, отметил ведущий аналитик QBF Олег Богданов.
"Объясняется это очень просто. Республика имеет серьезный дефицит платежного баланса по сравнению с общими показателями — ВВП и так далее. Из-за этого дефицита постоянно идет давление на национальную валюту, только в этом году она подешевела примерно на 15 процентов. Периоды стабилизации сменяются резкими скачками. Это характерно для всех стран СНГ, у которых дефицит платежного и торгового баланса, для той же Беларуси. Данный дефицит приводит к тому, что те, кто осуществляет экспортно-импортные операции, нуждается в валюте, и местная валюта снижается. Из-за этого, естественно, растет инфляция, так как импорта больше, привозные товары дорожают быстрее, уровень инфляции высокий, и Центральный банк вынужден держать основную ставку высоко", — сказал Богданов.
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