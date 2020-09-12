18:32 12 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск
Страхи
© Sputnik /

"Страхи/Ошибки": как не остаться без денег в финансово нестабильном мире?

Радио
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200912/14962378.html

Взять отпуск или лучше сэкономить и начать копить? Готовиться к худшему или (авось!) все наладится? Несмотря на снятие режима самоизоляции, будущее до сих пор туманно, а вопросов меньше не стало. Вместе с экспертами ищем ответы и пытаемся понять, что же нас ждет.

Радио
"Страхи/Ошибки": как не остаться без денег в финансово нестабильном мире?

Как меняется экономика? На что последние полгода люди тратили деньги и как поступать с накоплениями сейчас? Стоит ли опасаться сокращений или страхи беспочвенны? Станет ли удаленка привычным явлением? Где искать силы и как себя мотивировать на действия, если совсем выгорел из-за пандемии?

Вместе с генеральным директором Visa в России Михаилом Бернером, генеральным директором компании Яндекс.Деньги (входит в экосистему Сбербанка) Иваном Глазачевым и психологом Марией Эриль разбираемся, как не наделать финансовых, карьерных и личных ошибок.

Слушайте подробнее в подкасте РИА Новости.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Звездное небо и галактики: победители Insight Investment Astronomy Photographer
В Америке почтили память погибших во время теракта 11 сентября
Столица открывает международное авиасообщение: правила для пассажиров



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться