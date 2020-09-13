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Это надолго

Подкаст "Это надолго": сколько сладкого можно есть ребенку?

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Тема:
Подкасты РИА (346)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200913/14964598/Podkast-Eto-nadolgo-skolko-sladkogo-mozhno-est-rebenku.html

На завтрак — каша и йогурт, на обед — макароны с сосисками, а после каждого приема пищи — "что-то" с чаем. И везде сахар, даже в тех продуктах, в которых, кажется, его быть не должно.

Радио
Подкаст "Это надолго": сколько сладкого можно есть ребенку?

Сколько сахара в день съедают наши дети и укладывается ли это количество в суточную норму? Так ли им нужна "глюкоза для мозга", как привыкли думать взрослые? С какого возраста детям уже можно давать сладкое и в каком количестве? И правда ли, что детям нельзя шоколад и сок?

Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.

1:45 Почему все вдруг ополчились против сахара, если всегда ели и было нормально?

3:40 Полезное и неполезное сладкое — как понять, где какое?

5:20 Можно ли большим количеством сахара и сладких фруктов сбить обмен веществ?

6:40 Жертвы маркетинга: правда ли, что тростниковый сахар и сиропы полезнее, чем обычный рафинад?

8:45 Под какими названиями в составе продуктов скрывается самый обычный сахар?

9:30 Как посчитать скрытый сахар, например, в хлебе, томатной пасте и даже сосисках?

12:20 Какие полезные перекусы выбрать для ребенка?

13:40 Нужно ли завершать прием пищи десертом?

15:20 Соки, морсы и фруктовое пюре для детей (не)полезны?

18:00 Правда ли что все дети — страшные сластёны и почему так вышло?

20:20 Как убедить ребенка выбирать полезные сладости, вместо вредных?

22:10 Почему нельзя запрещать и ограничивать сладкое?

24:10 Правда ли, что дети до трех лет не могут переваривать шоколад?

25:00 Зависимость от сладкого — что за ней стоит?

29:00 Можно ли детям сахарозаменители?

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Тема:
Подкасты РИА (346)



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