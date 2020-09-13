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Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды

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Тема:
Подкасты РИА (346)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200913/14965650.html

Уже можно носить сланцы с носками? А шлепанцы? Чем худи отличается от свитшота, сникеры от кроссовок, а рубашка от сорочки?

Радио
Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды

"От-кутюр" — это от кого? Пиджак оверсайз, кроп-топ, слоучи и сумка-пельмень — мастхэвы этого года?

Разбираемся, что значат все эти новомодные слова и такие ли они новые на самом деле.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (346)



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