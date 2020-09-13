Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды

Уже можно носить сланцы с носками? А шлепанцы? Чем худи отличается от свитшота, сникеры от кроссовок, а рубашка от сорочки?

Радио Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды

"От-кутюр" — это от кого? Пиджак оверсайз, кроп-топ, слоучи и сумка-пельмень — мастхэвы этого года?

Разбираемся, что значат все эти новомодные слова и такие ли они новые на самом деле.

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