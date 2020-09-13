Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды

"От-кутюр" — это от кого? Пиджак оверсайз, кроп-топ, слоучи и сумка-пельмень — мастхэвы этого года?
Разбираемся, что значат все эти новомодные слова и такие ли они новые на самом деле.
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Уже можно носить сланцы с носками? А шлепанцы? Чем худи отличается от свитшота, сникеры от кроссовок, а рубашка от сорочки?
"От-кутюр" — это от кого? Пиджак оверсайз, кроп-топ, слоучи и сумка-пельмень — мастхэвы этого года?
Разбираемся, что значат все эти новомодные слова и такие ли они новые на самом деле.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Напомним: Гульсанам Алиджонова из Наманганской области не побоялась защитить свою честь и вступила в конфликт с двумя парнями, которые высмеивали и оскорбляли ее за внешний вид.
В ведомстве принесли извинения абитуриентам и их родителям за произошедший инцидент.
Договоренность по данному проекту была достигнута в ходе визита правительственной делегации Республики Узбекистан в Турецкую Республику в июле этого года.
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