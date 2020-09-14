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Политолог Семен Уралов
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Политолог: очевидно, что Беларуси без России не выбраться из кризиса

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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (45)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200914/14970923.html

Политический эксперт Семен Уралов рассказал, чего можно ожидать от переговоров президентов России и Беларуси в Сочи.

 

Радио
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи: ожидания эксперта
В Сочи проходит личная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. На фоне событий в Беларуси ее итоги выглядят особенно важными. О чем пойдет речь на переговорах и в каком направлении могут развиваться двусторонние отношения, поделился политический эксперт, публицист, главный редактор портала СОНАР 2050 Семен Уралов.

 

"Текущие политические и исторические обстоятельства показывают, что пора форсированно двигаться по пути построения не просто Союзного государства, а единого Отечества. Мне совершенно очевидно, что выбраться Беларуси из кризиса без помощи России просто невозможно. Минску необходимо пересмотреть основы белорусской политики и самоопределения. Мир находится в состоянии скрытой, но глобальной войны, и в этих условиях пришло время ответственных и кардинальных решений. Двусторонние встречи такого уровня, как сочинская, должны быть трамплином для новых и новых высот, а не для устранения мелких разногласий, которые должны решаться в рабочих группах", - отметил собеседник в интервью Sputnik Беларусь.

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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (45)



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