Эксперт пояснил, что может помешать Таджикистану закупать газ в Узбекистане

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев рассказал, смогут ли власти двух стран заключить новое энергетическое соглашение.

Радио Эксперт пояснил, что может помешать Таджикистану закупать газ в Узбекистане

Газораспределительная компания Таджикистана рассматривает возможности снабжения населения страны природным газом, импортируемым из Узбекистана.

По словам эксперта, нет каких-то явных экономических факторов, которые могли бы повлиять на ценообразование, это политическое решение, отметил в диалоге со Sputnik Таджикистан Дмитрий Гусев.

Спикер считает, что поставки газа не нужно увязывать ни со снабжением воды, ни с обменом.

Гусев отметил, что Таджикистан и Узбекистан должны пойти на разумные компромиссы.

"Лучшее решение, которое можно ожидать, - это создание некоего органа, комиссии, которая будет согласовывать и продумывать условия, на основании которых будут идти поставки. Таким образом, будет формироваться цена", - заявил вице-президент Независимого топливного союза.

Эксперт добавил, что все технические нюансы упираются в денежные средства и отсутствие достаточного числа технических специалистов.

Специалист пояснил, что при договоренности обеих сторон, противоречия могут решится путем вложения дополнительных средств.

"У Узбекистана есть альтернатива. Никто не будет продавать дешево. Затраты на покупку газа по рыночной цене будут компенсированы за счет государств", - сказал Гусев.

В заключительной части комментария вице-президент Независимого топливного союза подытожил, что на ближайшее время основной задачей Таджикистана станет максимальное приближение цены закупки к стоимости реализации населению.

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