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Полковник в отставке, военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Почему Путин и Лукашенко не обсуждали военные базы в Беларуси - мнение эксперта

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200915/14980799.html

До урегулирования ситуации внутри Беларуси рассмотрение вопроса об усилении российского военного присутствия в стране будет преждевременным, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.

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Эксперт: почему Путин и Лукашенко не обсуждали российские военные базы в Беларуси

Главы РФ и Беларуси не обсуждали на встрече в Сочи тему размещения на территории Беларуси российских военных баз, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И после ранее запланированных совместных военных учений, которые будут проводиться на территории Беларуси, российские военные будут отведены в места постоянных дислокаций.

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Тема натовской военной экспансии вблизи границ Союзного государства давно беспокоит экспертное сообщество и наших граждан, которые говорят о необходимости укрепления западных рубежей и российского присутствия на внешнем контуре, рассказал эксперт в интервью Sputnik Беларусь.

"Я считаю, что до серьезного урегулирования ситуации внутри Беларуси рассмотрение вопроса об усилении российского военного присутствия в Беларуси будет преждевременным, чтобы не дать в руки противникам Лукашенко лишние козыри в нападках на него. И не дать повода для различных спекуляций о поглощении и подчинении Беларуси Россией", — отметил спикер.

В августе основные части Вооруженных Сил Беларуси были переведены в полную боевую готовность, некоторые подразделения были переброшены на западное направление. Лукашенко назвал это решение "самым серьезным за четверть века".

Комментарий военного эксперта слушайте в нашем подкасте.




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