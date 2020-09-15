20:36 15 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Жибек Сыздыкова
© Foto : Из личного архива Жибек Сыздыковой

Сыздыкова о знании узбекского для гражданства: в ЦА он для многих родной

Радио
Получить короткую ссылку
129510
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200915/14981852/Syzdykova-o-znanii-uzbekskogo-dlya-grazhdanstva-v-TsA-on-dlya-mnogikh-rodnoy.html

Заведующий кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа, доктор исторических наук, профессор Жибек Сыздыкова считает вполне логичным введение требования о знании госязыка для получающих узбекское гражданство, тем более в регионе на нем издавна общаются разные народы.

Радио
Сыздыкова о знании узбекского для гражданства: для жителей ЦА знать по три языка это уже норма
По словам эксперта, за многовековую историю региона в нем тесно сосуществовали разные культуры, а проживающие на территориях современных государств Центральной Азии свободно общались сразу на нескольких языках.

"Люди владели порой тремя языками - тюркским, фарси, арабским. Немаловажную роль сыграло географическое положение - Великий шелковый путь привносил свои культурные и языковые особенности. Сегодня в разных регионах Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана проживают люди разных национальностей, но при этом они прекрасно понимают язык соседних народов и могут общаться на нем. В этой связи требование к знанию государственного языка на уровне общения не выглядит чем-то сверхъестественным. Это вполне логично", — отметила Сыздыкова.

Паспорт гражданина Узбекистана
© Sputnik / Валерий Мельников
В Узбекистане для получения гражданства теперь необходимо знать государственный язык
В то же время она добавила, что многое будет зависеть от конкретного порядка вступления в гражданства, от уровня подготовки и необходимых знаний узбекского.

"Вполне возможно, что будут какие-то базовые курсы или обучение в начальной школе. Ведь речь не идет о глубоких знаниях с требованием писать документы на узбекском, а для повседневного общения имеющихся знаний людей, исторически проживающих на территории ЦА, зачастую бывает достаточно", — заключила профессор.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Лавров о ситуации с Навальным: наши западные партнеры перешли все рамки приличия
Лавров о ситуации с Навальным: "Запад перешел все рамки дозволенного"
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться