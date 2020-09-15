Сыздыкова о знании узбекского для гражданства: в ЦА он для многих родной

Заведующий кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа, доктор исторических наук, профессор Жибек Сыздыкова считает вполне логичным введение требования о знании госязыка для получающих узбекское гражданство, тем более в регионе на нем издавна общаются разные народы.

Радио Сыздыкова о знании узбекского для гражданства: для жителей ЦА знать по три языка это уже норма

"Люди владели порой тремя языками - тюркским, фарси, арабским. Немаловажную роль сыграло географическое положение - Великий шелковый путь привносил свои культурные и языковые особенности. Сегодня в разных регионах Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана проживают люди разных национальностей, но при этом они прекрасно понимают язык соседних народов и могут общаться на нем. В этой связи требование к знанию государственного языка на уровне общения не выглядит чем-то сверхъестественным. Это вполне логично", — отметила Сыздыкова.

По словам эксперта, за многовековую историю региона в нем тесно сосуществовали разные культуры, а проживающие на территориях современных государств Центральной Азии свободно общались сразу на нескольких языках.

В то же время она добавила, что многое будет зависеть от конкретного порядка вступления в гражданства, от уровня подготовки и необходимых знаний узбекского.

"Вполне возможно, что будут какие-то базовые курсы или обучение в начальной школе. Ведь речь не идет о глубоких знаниях с требованием писать документы на узбекском, а для повседневного общения имеющихся знаний людей, исторически проживающих на территории ЦА, зачастую бывает достаточно", — заключила профессор.

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