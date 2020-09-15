"Это очень опасно": политолог о напряженности между Афинами и Анкарой

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Отношения между Турцией и Грецией имеют новый характер: речь уже идет о нарушении норм и принципов международного права, считает политолог Фикрет Садыхов.

Радио Фикрет Садыхов: очень важно, что Турция готова к переговорам с Грецией Рассматривая напряженность в отношениях между Анкарой и Афинами, Запад применяет субъективный подход, считает политолог. Турция выступает за диалог, все вопросы должны быть решены мирно, политическими путями. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, Греция вооружила 18 островов вопреки международным договоренностям, таким образом, Афины создают очаг напряженности в регионе, исключая возможность диалога. "На ряде греческих островов происходит милитаризация, и это очень опасно не только для взаимоотношений двух стран, но и в целом для стабильности в этом регионе. Турция и Греция являются полноправными членами НАТО на протяжении многих лет, и Запад пытается рассматривать их с равноудаленных позиций. Но, к сожалению, здесь наблюдается несколько субъективный подход и более теплое отношение к Греции", - отметил Садыхов в эфире радио Sputnik Азербайджан. Подробный комментарий политолога слушайте в аудиофайле>>.