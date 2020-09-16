Русский язык должны знать во всех постсоветских странах — Сыздыкова

Радио Русский язык должны знать во всех постсоветских странах — Сыздыкова

Русский язык — язык межнационального общения, который надо знать всем жителям Евразии, заявила профессор Жибек Сыздыкова.

"Он ключ к тому, что происходит в мире. Мы узнаём о многих вещах, в том числе мировых достижениях, именно через русский язык. Уже воспринимаем его как частицу себя. Думаю, что русский язык нужен всем, кто живет на постсоветском пространстве, чтобы иметь возможность в век информации, когда все очень быстро меняется, держать руку на пульсе", — сказала Сыздыкова.

По ее мнению, хорошо, когда человек на разных уровнях знает несколько языков, один из которых он может использовать как разговорный, другой — для работы, третий — как литературный.

Человек, владеющий только одним-двумя языками, обедняет себя, считает профессор.

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