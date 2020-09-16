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Жибек Сыздыкова
© Foto : Из личного архива Жибек Сыздыковой

Русский язык должны знать во всех постсоветских странах — Сыздыкова

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200916/14987649/Russkiy-yazyk-dolzhny-znat-vo-vsekh-postsovetskikh-stranakh--Syzdykova.html

Заведующая кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа, доктор исторических наук, профессор Жибек Сыздыкова объяснила, почему знание русского языка является необходимостью на пространстве Евразии.

Радио
Русский язык должны знать во всех постсоветских странах — Сыздыкова

Русский язык — язык межнационального общения, который надо знать всем жителям Евразии, заявила профессор Жибек Сыздыкова.

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"Он ключ к тому, что происходит в мире. Мы узнаём о многих вещах, в том числе мировых достижениях, именно через русский язык. Уже воспринимаем его как частицу себя. Думаю, что русский язык нужен всем, кто живет на постсоветском пространстве, чтобы иметь возможность в век информации, когда все очень быстро меняется, держать руку на пульсе", — сказала Сыздыкова.

По ее мнению, хорошо, когда человек на разных уровнях знает несколько языков, один из которых он может использовать как разговорный, другой — для работы, третий — как литературный. 

Человек, владеющий только одним-двумя языками, обедняет себя, считает профессор.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Теги:
СССР, Евразия, Культура, общение, ценности, русский язык



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