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Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев
Photo : provided by Dmitriy Poletaev

Власти Узбекистана стали глубже понимать всю важность миграции — Полетаев

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200917/14996234/Vlasti-Uzbekistana-stali-glubzhe-ponimat-vsyu-vazhnost-migratsii--Poletaev.html

В течение прошлого политического цикла в республике о миграции говорили очень мало, отметил директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев. То, что происходит сейчас, — очень существенные подвижки.

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Власти Узбекистана стали глубже понимать всю важность миграции — Полетаев

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое предусматривает организацию легальной трудовой миграции, основанную на финансовой, профессиональной, образовательной и социальной поддержке мигрантов.

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев отметил: "Это серьезное изменение в отношении и к мигрантам, и к миграции как экономическому явлению".

© Sputnik / Михаил Голенков
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"В течение прошлого политического цикла в Узбекистане о миграции говорили очень мало, даже, можно сказать, скупо. То, что мы видим сейчас, — это очень существенные подвижки, планируются грандиозные перемены. Думаю, что власти республики стали глубже понимать всю важность миграции для экономики и своей страны, и России. Защита трудовых мигрантов — это крайне важно. Она показывает, что государство ценит труд своих граждан на благо родной страны, благодарно им и готово при необходимости помочь", — сказал Полетаев.

Подписанное президентом постановление, в частности, предусматривает, что с 1 января 2021 года легальные мигранты приравниваются к самозанятым, соответственно, им будет засчитываться трудовой стаж.

"Безусловно, для мигрантов это благо", — заявил эксперт.

Подход властей республики "впечатляет и вдохновляет", отметил он.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
пенсия, трудовая миграция, миграция, Россия, Узбекистан, Мигранты, трудовые мигранты



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