Эксперт оценил перспективы торгов "рубль-сум" на валютных биржах

Переход на расчеты в национальных валютах минимизирует риски, считает исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.

Радио Эксперт оценил перспективы торгов "рубль-сум" на валютных биржах

РФ предложила Узбекистану запустить прямые торги на валютных биржах в национальных валютах. Исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев заявил, что это хорошая новость.

По его словам, переход на расчеты в национальных валютах минимизирует риски.

"Доллар уже не надежная валюта, высокорискованная", — отметил эксперт.

Помимо валютных бирж Узбекистана, нужна готовность Московской биржи, но тут не должно быть больших проблем, считает он.

Сложности могут возникнуть только с волатильностью валют, эти риски нужно просчитывать заранее, отметил Мурычев.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.