Эксперт оценил перспективы торгов "рубль-сум" на валютных биржах

Радио 13:16 18.09.2020 (обновлено 13:19 18.09.2020) Получить короткую ссылку 18 1 0
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Переход на расчеты в национальных валютах минимизирует риски, считает исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.
РФ предложила Узбекистану запустить прямые торги на валютных биржах в национальных валютах. Исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев заявил, что это хорошая новость.
По его словам, переход на расчеты в национальных валютах минимизирует риски.
"Доллар уже не надежная валюта, высокорискованная", — отметил эксперт.
Помимо валютных бирж Узбекистана, нужна готовность Московской биржи, но тут не должно быть больших проблем, считает он.
Сложности могут возникнуть только с волатильностью валют, эти риски нужно просчитывать заранее, отметил Мурычев.
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