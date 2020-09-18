13:39 18 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Александр Мурычев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт оценил перспективы торгов "рубль-сум" на валютных биржах

Радио
Получить короткую ссылку
1810
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/12/15002963.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200918/15003494/Ekspert-otsenil-perspektivy-torgov-rubl-sum-na-valyutnykh-birzhakh.html

Переход на расчеты в национальных валютах минимизирует риски, считает исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.

Радио
Эксперт оценил перспективы торгов "рубль-сум" на валютных биржах

РФ предложила Узбекистану запустить прямые торги на валютных биржах в национальных валютах. Исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев заявил, что это хорошая новость.

Алексей Сухоруков
Россия предложила запустить прямые торги "рубль-сум" на валютных биржах
По его словам, переход на расчеты в национальных валютах минимизирует риски.

"Доллар уже не надежная валюта, высокорискованная", — отметил эксперт.

Помимо валютных бирж Узбекистана, нужна готовность Московской биржи, но тут не должно быть больших проблем, считает он. 

Сложности могут возникнуть только с волатильностью валют, эти риски нужно просчитывать заранее, отметил Мурычев.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Экономика, сум, рубль



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Кярабэн, или Искусство упаковки обедов в Японии - фотолента
Ташкент накрыла пыльная буря
Ташкент накрыла пыльная буря - видео
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться