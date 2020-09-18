Притчин о первой межпарламентской встрече Узбекистана и Таджикистана

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин рассказал, какие темы могут оказаться в центре внимания на первом заседании парламентариев Узбекистана и Таджикистана.

Радио Притчин о первой межпарламентской встрече Узбекистана и Таджикистана

На днях в Душанбе пройдет первое в истории Таджикистана и Узбекистана совместное заседание парламентских групп дружбы и сотрудничества двух стран.

Это абсолютно новый для республик формат взаимодействия, который раньше сложно было себе представить, отметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"Расширение диалога — это всегда сближение, даже без серьезных экономических целей. Страны живут в условиях одних и тех же региональных вызовов — терроризм, экстремизм, внешние угрозы. Сейчас к ним добавилась пандемия. Поэтому, когда есть взаимодействие на уровне парламентариев, которые занимаются формирование законодательной базы, то в первую очередь возникают вопросы обмена опытом в рамках государственной политики, выработки общих подходов, которые позволят более эффективно купировать риски и создавать условия для совместного экономического, политического, культурного развития", — сказал эксперт.

На первом этапе парламентарии двух стран уделят внимание мерам борьбы с коронавирусом, предположил Притчин. Он напомнил, то Узбекистан неоднократно оказывал помощь своим соседям, в том числе Таджикистану, куда направил несколько гуманитарных поездов с продуктами и средствами защиты от COVID-19.

Кроме того, думает эксперт, стороны обсудят безопасность в регионе и экономические вопросы для поддержания социально-экономической стабильности в государствах.

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