Подкаст "Страхи/Ошибки": ловушки и возможности интернет-знакомств

Раньше анкета на сайте знакомств казалась криком отчаяния и признаком неполноценности, а теперь условный Tinder есть на телефоне у многих.

В какой момент все изменилось и почему сейчас искать пару в интернете стало не стыдно? Как найти "свое счастье", когда выбор партнеров почти безграничен? И когда, наконец, переводить отношения в офлайн?

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки": ловушки и возможности интернет-знакомств

Многочисленные анкеты на сайтах знакомств открыли возможности выбора. Но мало кто задумывается, что, ввязываясь в эту игру, мы тоже становимся объектом чьего-то выбора.

Как не разочароваться на первом свидании после долго общения онлайн? Как алгоритмы приложений знакомств влияют на нашу жизнь и выбор партнера? Чего больше у онлайн-знакомств — плюсов или минусов?

Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и исследовательницей, преподавательницей НИУ ВШЭ Ольгой Соловьевой разбираемся, подходит ли интернет для поиска серьезных отношений.

1:40 Что такое онлайн-свидания: закономерность или маркетинг?

3:00 Проблема избыточности выбора: как найти "идеального" партнера?

4:55 Стигматизация интернет-знакомств: как Tinder стал нормой?

7:30 Сколько процентов знакомств сейчас происходит онлайн

8:30 "Не только любовь": что движет людьми на сайтах знакомств

14:50 Возможно ли найти партнера для серьезных отношений в интернете?

19:30 Как Tinder влияет на нашу жизнь и "выбирает, с кем нам спать"

22:00 Маньяки, абьюз, криминал: как не попасть в опасную ситуацию?

23:30 Когда пора остановиться, чтобы выбрать из множества "того единственного"

27:35 Как не разочароваться на первом свидании после долгой переписки

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