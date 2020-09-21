Маслов: РФ для Узбекистана — крупнейший и стабильный рынок денежных переводов

И. о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов рассказал, как изменится объем денежных переводов из России в Узбекистан.

Радио Маслов: РФ для Узбекистана — крупнейший и стабильный рынок денежных переводов

В июле 2020 года объем трансграничных переводов из России за рубеж составил 837 миллионов долларов — это рекордный показатель с октября 2018-го.

Отмечается, что основной объем средств (686 миллионов долларов) был переведен в страны СНГ. На рост повлияли отложенный спрос из-за карантинных ограничений и восстановление работы у трудовых мигрантов из постсоветского пространства.

"Объемы переводов из России в страны СНГ несколько возросли, но самый большой рост показывают такие страны, как Узбекистан и Таджикистан", — отметил Алексей Маслов в беседе со Sputnik Таджикистан.

По его словам, здесь есть несколько особенностей, на которые следует обратить внимание. В первую очередь, это падение переводов в первый квартал 2020-го и сработал эффект отложенного спроса.

"Люди надеялись, что довольно быстро откроются экономики, в том числе экономики стран СНГ и прежде всего взаимодействие между Центральной Азией и Россией. Но этого не произошло, и многие жители Узбекистана и Таджикистана, которые оказались заперты в России, начали увеличивать перечисления к себе на родину, тем самым поддерживая свои семьи", — подчеркнул Маслов.

Второй важный момент — то, что Россия выступает крупнейшим спонсором "благоденствия" жителей стран Центральной Азии, а также других государств как, например, Армении, Азербайджана и Грузии.

Третий момент — этой объем денежных переводов, которые совершают трудовые мигранты к себе на родину.

"И в Узбекистан, и в Таджикистан сумма одного перевода очень невелика — она колеблется от 120 до 175 долларов на один перевод. Это говорит о том, что люди просто переводят свою зарплату. Здесь речи не идет о каких-то серьезных сделках, в результате которых деньги "вымываются" из России и идут в эти страны. Здесь люди отправляют своим семьям деньги просто на проживание", — продолжил Маслов.

По его мнению, за счет этого Россия превращается в единственный стабильный и крупный рынок для Узбекистана и Таджикистана.

Он добавил, что в дальнейшем объем денежных переводов в эти страны вырастет.

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