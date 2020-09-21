Запуск торгов "рубль-сум" на валютных биржах на руку обеим сторонам — эксперт

Член правления, управляющий директор по международному сотрудничеству и глобальным рынкам Московской биржи Алексей Хавин рассказал о перспективах перехода на расчеты в национальных валютах.

Радио Запуск торгов "рубль-сум" на валютных биржах на руку обеим сторонам — эксперт

РФ предложила Узбекистану запустить прямые торги на валютных биржах в национальных валютах.

Член правления, управляющий директор по международному сотрудничеству и глобальным рынкам Московской биржи Алексей Хавин считает, что переход на расчеты в национальных валютах — это большой плюс.

По его словам, валютный рынок Московской биржи, на сегодняшний день, — это крупнейший пункт ликвидности с объемом ежедневных торгов около 20 миллиардов долларов.

Помимо российских банков, участниками также являются 18 финансовых учреждений стран СНГ и ЕврАзЭС (казахстанские, белорусские, армянские и другие банки). У них есть прямой доступ на валютный рынок.

"Мы очень внимательно смотрим на ситуацию с Узбекистаном. У нас установлены взаимоотношения с узбекской валютной биржей. Для нас, конечно, при наличии интереса со стороны участников, не будет проблемы запустить пару узбекский сум— рубль и организовать торги такой пары", — подчеркнул Хавин в беседе со Sputnik Узбекистан.

Специалист отметил, что, в первую очередь, должны быть спрос и предложение со стороны участников к расчетам в данных валютах.

Кроме того, пока никто, кроме одного банка, не имеет счетов в узбекских сумах.

"Для нормального функционирования этой пары (рубль— сум) нам, безусловно, нужно будет поработать с узбекскими коллегами над открытием счета в узбекских сумах. Мы ожидаем со стороны коллег некой ликвидности в узбекской валюте. Также мы видим, что есть интерес у узбекских компаний, в первую очередь, импортеров российских товаров, к привлечению капитала в рублях", — пояснил Хавин.

По его мнению, активизация межэкономической деятельности, товарооборота между РФ и Узбекистаном — тот базис, который позволит запустить прямые торги на валютных биржах в национальных валютах.

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