Подберезкин: цель инсценировок химатак в Сирии — обвинения против России

Радио Подберезкин: цель инсценировок химатак в Сирии — обвинения против России

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что террористы в ближайшие дни планируют инсценировать атаки в двух селах в Идлибе, чтобы обвинить армию Сирии в применении химоружия.

Комментируя в эфире радио Sputnik это заявление, директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что тем, кто стоит за этой инсценировкой, нужна не сама провокация — "западники уже перестали их тщательно готовить", а набор обвинений против России по поводу использования химического оружия.

"Я в конце 90-х годов в Госдуме тормозил ратификацию Конвенции о запрещении химического оружия, потому что американцы должны были выделить средства на уничтожение химоружия (это очень дорогой процесс) и сами подойти к его ликвидации. Ни первого, ни второго сделано не было. А РФ поспешила и ратифицировала ее, поверив США в очередной раз", — сказал Подберезкин.

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