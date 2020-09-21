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Дмитрий Гусев
Дмитрий Гусев / Facebook

Автоэксперт рассказал о характеристиках экологического бензина из Туркменистана

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О преимуществах импортного бензина марки ECO-93, который впервые появился на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже, рассказал вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

Радио
Автоэксперт рассказал о характеристиках экологического бензина из Туркменистана

На Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже впервые начал выставляться импортный бензин марки ECO-93 из Туркменистана.Он производится в этой стране с 2019 года. Согласно ряду исследований, при его использовании в 50 раз снижаются вредные выбросы оксида серы, в пять раз — оксида азота, в два раза — оксида углерода и до 20% — углеводорода.

По мнению эксперта, это хорошее решение - использовать газ для производства продуктов с более высокой стоимостью, которым является бензин.

"Безусловно, в отличие от нефтяного, такое топливо менее отягощено различными примесями, включая серу, сероводороды, оно более высокого экологического качества", - поделился мнением Гусев.

С точки зрения потребительских характеристик в части двигателя, этот бензин не отличается от обычного нефтяного бензина, просто другой тип сырья.

Теги:
Туркменистан, Узбекистан, бензин



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