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Анатолий Альштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, член Нью-Йоркской академии наук
© Foto : Conferenceseries.com

Началась ли в мире вторая волна COVID-19 — мнение ученого

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Вирусолог, академик Анатолий Альштейн объяснил, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в мире и можно ли это назвать второй волной.

Радио
Началась ли в мире вторая волна COVID-19 — мнение ученого

Пока трудно говорить о том, началась ли вторая волна COVID-19 в мире. Где точно уже произошла вторая вспышка распространения инфекции, так это в Испании, заявил вирусолог, академик Анатолий Альштейн.

Между тем и во многих других странах также наблюдается прирост заболеваемости.

"Нужно отметить, что повышение (рост числа заболевших. — Sputnik) и вторая волна в Испании сопровождается сильным снижением летальных исходов. Сейчас в Западной Европе летальность стала вместе 10-15%, которые были тогда с марта по май... сейчас они буквально на уровне 1% и ниже. И это отрадное явление", — рассказал Альштейн. 

По его словам, снижение смертности может свидетельствовать об аттенуации вируса ("ослаблении" вируса, снижении его патогенности. — Sputnik), но вероятнее всего, существенно улучшились методы лечения пациентов с COVID-19.

Эксперт доктор медицинских наук, врач иммунолог Владислав Жемчугов
© Foto : из архива Жемчугова
Иммунолог о второй волне COVID-19: есть и другой сценарий развития событий

Альштейн добавил, что повторное усиление противоэпидемических мер ожидать следует, однако в этот раз они будут выражаться не в запретах, а пропаганде соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Профессор также объяснил, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом.

"Один фактор — то, что люди расслабляются и перестают соблюдать элементарные противоэпидемические меры. С другой стороны — осень надвигается. Осенью обычно повышается распространение острых респираторных заболеваний, а COVID-19 к ним относится", — рассказал вирусолог.

Однако, по его словам, никакая катастрофа человечеству не грозит и паниковать не стоит.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
ученые, пандемия, коронавирус



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