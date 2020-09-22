22:00 22 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Дмитрий Верхотуров
Владимир Трефилов, МИА "Россия сегодня"

Как ускорить запуск транспортного коридора из Узбекистана в Оман — Верхотуров

Радио
Получить короткую ссылку
69 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200922/15030043/Kak-uskorit-zapusk-transportnogo-koridora-iz-Uzbekistana-v-Oman--Verkhoturov.html

Политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров рассказал, какие шаги необходимо предпринять для открытия транзита грузов по транспортному коридору "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман".

Радио
Как ускорить запуск транспортного коридора из Узбекистана в Оман — Верхотуров

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и зампредседателя Кабмина Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов в ходе онлайн-переговоров высказались за скорейшую реализацию Ашхабадского соглашения по формированию международного транспортно-коммуникационного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман".

Политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров отметил: путь, пролегающий через Туркменистан и Иран, очень выгоден для Узбекистана, поскольку это самый короткий маршрут до морских портов.

"Обычно республика пользуется возможностями Санкт-Петербурга или Новороссийска, но так получается длиннее и дороже. Если Узбекистан организует транспортировку грузов через Туркменистан и Иран в Оман, то экономика перевозок станет совсем другой, — сказал Верхотуров. — Причем инфраструктура этого пути уже существует, поскольку Туркменистан построил несколько соединительных дорог и готов принимать грузы".

По словам эксперта, для формирования этого транспортно-коммуникационного коридора нужно только заключить межгосударственные соглашения и решить организационные вопросы. 

Эксперт Александр Князев
Из личного архива автора
Выгодно для всех — Князев о транзите поездов между Узбекистаном и Ираном
Политолог также отметил, что коронавирус почти не влияет на грузоперевозки, поскольку их можно осуществлять бесконтактно.

Единственный камень преткновения — это положение Ирана в мире: в вопросы экономики может вмешаться политика. Это делает хороший и выгодный проект рискованным.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Иран, Экономика, Торговля, Туркменистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лучшее фото на память: рисовые террасы во Вьетнаме
"Естественный ход истории не переломить" — речь Лаврова по случаю 75-летия ООН
Узбекистан открывает границы: правила въезда
Узбекистан открывает границы: правила въезда



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться