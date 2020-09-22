Как ускорить запуск транспортного коридора из Узбекистана в Оман — Верхотуров

Политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров рассказал, какие шаги необходимо предпринять для открытия транзита грузов по транспортному коридору "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман".

Радио Как ускорить запуск транспортного коридора из Узбекистана в Оман — Верхотуров

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и зампредседателя Кабмина Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов в ходе онлайн-переговоров высказались за скорейшую реализацию Ашхабадского соглашения по формированию международного транспортно-коммуникационного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман".

Политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров отметил: путь, пролегающий через Туркменистан и Иран, очень выгоден для Узбекистана, поскольку это самый короткий маршрут до морских портов.

"Обычно республика пользуется возможностями Санкт-Петербурга или Новороссийска, но так получается длиннее и дороже. Если Узбекистан организует транспортировку грузов через Туркменистан и Иран в Оман, то экономика перевозок станет совсем другой, — сказал Верхотуров. — Причем инфраструктура этого пути уже существует, поскольку Туркменистан построил несколько соединительных дорог и готов принимать грузы".

По словам эксперта, для формирования этого транспортно-коммуникационного коридора нужно только заключить межгосударственные соглашения и решить организационные вопросы.

Политолог также отметил, что коронавирус почти не влияет на грузоперевозки, поскольку их можно осуществлять бесконтактно.

Единственный камень преткновения — это положение Ирана в мире: в вопросы экономики может вмешаться политика. Это делает хороший и выгодный проект рискованным.

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