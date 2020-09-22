Радио Эксперт объяснил, как Узбекистан смог нарастить объем продаж золота

По словам эксперта, рост цены на золото связан с обесцениванием денег за счет того, что во многих странах центральные банки печатают слишком много денежных купюр.

"В этой ситуации, для замещения выпадающих доходов включается печатный станок, то есть идет денежная эмиссия. Она предполагает повышение цен защитных активов. По этим причинам, во-первых, золото активно покупают и цена на него бьет рекорды", - поясняет Уткин.

Специалист утверждает, что добыча золота в республике обходится властям страны в два раза дешевле, чем его основная цена на мировом рынке, что позволяет государству на этом зарабатывать.

"Себестоимость добычи золота 850-850 долларов за тройскую унцию, а цена в два раза выше. При 100% прибыли, почему бы не наращивать объем продаж? Они просто зарабатывают деньги. Больше никаких причин. У них растет добыча. Если вы умеете производить товар, который на рынке пользуется популярностью, то нужно этот момент использовать для максимального обогащения страны, что сейчас Узбекистан и делает", - считает спикер.

В беседе Эдуард Уткин также отметил, что, например, в России увеличение золотовалютного запаса первоначально происходило за счет скупки золота, но в текущем году Центральный банк РФ отказался от этой политики, за счет чего вырос и экспорт золота.

" Если ничего не поменяется и денежные эмиссии продолжатся, то, видимо, и дальше золото будет продолжать расти, - заключил глава Гильдии ювелиров.

Развернутый комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.