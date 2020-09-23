Политолог об инаугурации Лукашенко: важно качество управления, а не праздника

Радио Политолог об инаугурации Лукашенко: важно качество управления, а не праздника

Сегодня в Минске состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко.

Примечательно, что мероприятие до последнего держалось в секрете. В последний момент в резиденцию белорусского президента были приглашены высокие гости.

На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности.

В нынешней ситуации провести мероприятие в довольно скромных масштабах — правильное решение, считает эксперт Николай Межевич.

"Вступление в должность не так пышно, как принято в политической традиции как современного, так и древнего мира, в данном случае абсолютно понятно. Делать большой праздник не получается и по внутренним, и по внешним причинам, и по медицинским, и экономическим. <...> Провести церемонию вступления в должность без широкого общественного представительства, иностранных дипломатов, думаю, абсолютно правильное решение в текущей ситуации", — отметил политолог в беседе со Sputnik Беларусь.

По его словам, важно качество управления страной, а не масштаб праздника.

Межевич отметил, что в нынешней ситуации Лукашенко необходимо не давать оппонентам дополнительных поводов для "изощрений на тему характера, качества, уровня, масштаба" данного мероприятия.

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