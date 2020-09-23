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Николай Межевич, 21 августа 2019 года
© Sputnik / Dmitry Dubinsky

Политолог об инаугурации Лукашенко: важно качество управления, а не праздника

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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (48)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200923/15037546/Politolog-ob-inauguratsii-Lukashenko-vazhno-kachestvo-upravleniya-a-ne-prazdnika.html

Исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич прокомментировал церемонию вступления Лукашенко в должность президента Беларуси.

Радио
Политолог об инаугурации Лукашенко: важно качество управления, а не праздника

Сегодня в Минске состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
AFP / TUT.BY
Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Примечательно, что мероприятие до последнего держалось в секрете. В последний момент в резиденцию белорусского президента были приглашены высокие гости.

На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности.

В нынешней ситуации провести мероприятие в довольно скромных масштабах — правильное решение, считает эксперт Николай Межевич.

"Вступление в должность не так пышно, как принято в политической традиции как современного, так и древнего мира, в данном случае абсолютно понятно. Делать большой праздник не получается и по внутренним, и по внешним причинам, и по медицинским, и экономическим. <...> Провести церемонию вступления в должность без широкого общественного представительства, иностранных дипломатов, думаю, абсолютно правильное решение в текущей ситуации", — отметил политолог в беседе со Sputnik Беларусь.

По его словам, важно качество управления страной, а не масштаб праздника.

Межевич отметил, что в нынешней ситуации Лукашенко необходимо не давать оппонентам дополнительных поводов для "изощрений на тему характера, качества, уровня, масштаба" данного мероприятия.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (48)
Теги:
Александр Лукашенко, президент, инаугурация, Беларусь



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