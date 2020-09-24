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Ольга Чудиновских
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Эксперт объяснила, зачем в Узбекистане процесс получения гражданства переводят в онлайн

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200924/15041745/Ekspert-obyasnila-zachem-v-Uzbekistane-protsess-polucheniya-grazhdanstva-perevodyat-v-onlayn--.html

Завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к. э. н. Ольга Чудиновских прокомментировала ситуацию, связанную с созданием в республике межведомственной базы данных E-Fuqaro.

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Эксперт о переводе процесса получения гражданства Узбекистана в онлайн-формат

В Узбекистане министерства внутренних дел, иностранных дел, юстиции, по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также Служба государственной безопасности создали межведомственную базу данных E-Fuqaro. Полный запуск системы запланирован на октябрь 2020 года.

По словам эксперта, речь идет о создании автоматизированной информационной системы, аналогов которой очень много, в том числе и в Российской Федерации.

Паспорт гражданина Узбекистана
© Sputnik / Валерий Мельников
В Узбекистане для получения гражданства теперь необходимо знать государственный язык
"В вопросе приобретения гражданства эта система будет учитывать и  регистрировать все события, связанные с правовым положением иностранных граждан, регистрационным  учетом", - предполагает Чудиновских. 

Кандидат экономических наук добавила, что законом Узбекистана предусмотрено предоставление иностранцами большого перечня документов во время приема в гражданство, который будет проверен сотрудниками уполномоченной службы. 

"Наивно полагать, что все документы можно отсканировать, отправить и в электронном виде придет уведомление, что человек принят в гражданство", - аргументирует Ольга Чудиновских.

Подробный комментарий эксперта можно прослушать в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Теги:
онлайн, гражданство, Узбекистан



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