Эксперт объяснила, зачем в Узбекистане процесс получения гражданства переводят в онлайн

Завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к. э. н. Ольга Чудиновских прокомментировала ситуацию, связанную с созданием в республике межведомственной базы данных E-Fuqaro.

Радио Эксперт о переводе процесса получения гражданства Узбекистана в онлайн-формат

В Узбекистане министерства внутренних дел, иностранных дел, юстиции, по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также Служба государственной безопасности создали межведомственную базу данных E-Fuqaro. Полный запуск системы запланирован на октябрь 2020 года.

По словам эксперта, речь идет о создании автоматизированной информационной системы, аналогов которой очень много, в том числе и в Российской Федерации.

"В вопросе приобретения гражданства эта система будет учитывать и регистрировать все события, связанные с правовым положением иностранных граждан, регистрационным учетом", - предполагает Чудиновских.

Кандидат экономических наук добавила, что законом Узбекистана предусмотрено предоставление иностранцами большого перечня документов во время приема в гражданство, который будет проверен сотрудниками уполномоченной службы.

"Наивно полагать, что все документы можно отсканировать, отправить и в электронном виде придет уведомление, что человек принят в гражданство", - аргументирует Ольга Чудиновских.

Подробный комментарий эксперта можно прослушать в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.