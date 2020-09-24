Эксперт объяснила, зачем в Узбекистане процесс получения гражданства переводят в онлайн

В Узбекистане министерства внутренних дел, иностранных дел, юстиции, по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также Служба государственной безопасности создали межведомственную базу данных E-Fuqaro. Полный запуск системы запланирован на октябрь 2020 года.
По словам эксперта, речь идет о создании автоматизированной информационной системы, аналогов которой очень много, в том числе и в Российской Федерации.
Кандидат экономических наук добавила, что законом Узбекистана предусмотрено предоставление иностранцами большого перечня документов во время приема в гражданство, который будет проверен сотрудниками уполномоченной службы.
"Наивно полагать, что все документы можно отсканировать, отправить и в электронном виде придет уведомление, что человек принят в гражданство", - аргументирует Ольга Чудиновских.
Подробный комментарий эксперта можно прослушать в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.