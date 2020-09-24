Исмаилов о предложении Мирзиёева: эти вопросы ранее не звучали с высокой трибуны

О том, почему предложение Узбекистана принять Конвенцию ООН по правам молодежи сегодня актуальна, как никогда рассказал исполнительный директор благотворительного фонда "Саховат" Бахром Исмаилов.

Радио Исмаилов о предложении президента: эти вопросы ранее не звучали с высокой трибуны

В рамках своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиёев призвал международное сообщество поддержать инициативу Узбекистана о принятии Конвенции ООН по правам молодежи.

Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН >>

По мнению Бахрома Исмаилова, которое он озвучил в интервью Sputnik Узбекистан, выступление главы государства обращено во внешний мир, при этом отражает внутренние потребности в республике. В стране очень много молодых людей до 30 лет, которые в определенный период жизни сталкиваются с очень важными задачами - образование, трудоустройство и т.д.

"Часть молодежи находит работу в самой республике, часть молодежи вынуждена осуществлять экспорт услуг в других странах - это естественно сегодня. И этот большой перечень вопросов, по мнению президента и многих экспертов, подлежит рассмотрению и обсуждению на более высоком уровне", - отметил эксперт.

Важно признать, подчеркнул спикер, что для этой категории населения существует ряд вопросов, с которыми ранее не работали и не озвучивали с такой высокой трибуны.

Предложение главы государства понятно, справедливо и социально-ориентированно, заключил Бахром Исмаилов.

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