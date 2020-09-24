17:29 24 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Бахром Исмаилов — Исполнительный директор благотворительного фонда Саховат
Sputnik

Исмаилов о предложении Мирзиёева: эти вопросы ранее не звучали с высокой трибуны

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Выступление Мирзиёева на 75-й сессии ГА ООН: инициативы и их реализация (9)
48 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/18/15043959.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200924/15045734/Ismailov-o-predlozhenii-prezidenta-eti-voprosy-ranee-ne-zvuchali-s-vysokoy-tribuny.html

О том, почему предложение Узбекистана принять Конвенцию ООН по правам молодежи сегодня актуальна, как никогда рассказал исполнительный директор благотворительного фонда "Саховат" Бахром Исмаилов.

Радио
Исмаилов о предложении президента: эти вопросы ранее не звучали с высокой трибуны

В рамках своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиёев призвал международное сообщество поддержать инициативу Узбекистана о принятии Конвенции ООН по правам молодежи.

Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН >>

По мнению Бахрома Исмаилова, которое он озвучил в интервью Sputnik Узбекистан, выступление главы государства обращено во внешний мир, при этом отражает внутренние потребности в республике. В стране очень много молодых людей до 30 лет, которые в определенный период жизни сталкиваются с очень важными задачами - образование, трудоустройство и т.д.

"Часть молодежи находит работу в самой республике, часть молодежи вынуждена осуществлять экспорт услуг в других странах - это естественно сегодня. И этот большой перечень вопросов, по мнению президента и многих экспертов, подлежит рассмотрению и обсуждению на более высоком уровне", - отметил эксперт.

Важно признать, подчеркнул спикер, что для этой категории населения существует ряд вопросов, с которыми ранее не работали и не озвучивали с такой высокой трибуны. 

Предложение главы государства понятно, справедливо и социально-ориентированно, заключил Бахром Исмаилов.

Полный комментарий слушайте в аудиофайле Sputnik Узбекистан.

Тема:
Выступление Мирзиёева на 75-й сессии ГА ООН: инициативы и их реализация (9)
Теги:
молодежь, выступление, президент Узбекистана, Генассамблея ООН



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Баббл-гам навсегда: история появления жевательной резинки - фотолента
Захарова о "черном списке" для ЕС: это ответ РФ на конфронтационную линию Европы
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться