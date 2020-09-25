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Санакоев: странам необходимо больше балансировать инвестициями

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200925/15052671/Sanakoev-Nadobolshe-balansirovat-investitsiyami.html

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев рассказал, что необходимо сделать Узбекистану, России и Китаю для совместного перспективного развития различных отраслей экономики.

Радио
Санакоев: Странам необходимо больше балансировать инвестициями

По словам эксперта, российско-узбекские отношения имеют очень большую перспективу, так, например, в ближайшее время планируется реализовать сотрудничество в области самолетостроения. Специалист считает, что авиатехника может совместно производиться как на узбекском рынке, так и в третьих странах.

Глава аналитического центра также отметил, что сотрудничество Узбекистана и России в области сельского хозяйства имеет хорошие шансы на успешное развитие.

"Здесь есть совместные перспективы, и для этого надо развивать удобную логистику, чем мы тоже занимаемся, в частности в различных совместных железнодорожных проектах", - пояснил Сергей Санакоев.

К тому же спикер добавил, что Узбекистан является важным транзитным мостом для Китая с европейской частью континента. В рамках проектного финансирования китайские строительные компании уже возводят дороги, перерабатывающие и цементные заводы, подметил спикер.

Сергей Санакоев
страница Сергея Санакоева в сети Facebook
Санакоев: вряд ли что-то может изменить китайско-узбекские отношения

"Китай в рамках программы "Один пояс - один путь" не жалеет инвестиций", - подчеркнул Санакоев.

По мнению эксперта, необходимо больше балансировать инвестициями, чтобы страны имели примерно равные условия и впоследствии не произошло перекоса. С точки зрения экономики и большой политики, кредитование государства только в одной стране может повлечь за собой не самые хорошие последствия, объяснил Санакоев.

Развернутый комментарий президента Российско-китайского аналитического центра слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
сотрудничество, Китай, Россия, Узбекистан



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