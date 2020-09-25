Аббясов о возможности совершить паломничество: большого ажиотажа не будет

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов рассказал о том, что власти Саудовской Аравии предприняли всевозможные меры профилактики для организации малого хаджа.

Радио Аббясов о возможности совершить паломничество: большого ажиотажа не будет

Накануне стало известно, что власти Саудовской Аравии дали разрешение на совершение хаджа умра (малый хадж) для иностранных граждан. Паломничество можно будет совершить с 1 ноября 2020 года.

Умра или малое паломничество открывается обычно через месяц после хаджа, рассказал Рушан Аббясов, и паломники со всего мира едут в Саудовскую Аравию. Но сегодня мир поменялся, туристические направления постепенно открываются, но в некоторых государствах фиксируется рост заболеваний.

"Власти Саудовской Аравии изучили все возможности, все риски и предпринимают всевозможные меры профилактики", - отметил он.

Как подчеркнул священнослужитель, у людей есть душевная потребность совершить умру, пишет Sputnik Таджикистан. Многие интересуются, когда откроется малое паломничество. Однако, предупреждает Аббясов, будет не так просто, как раньше, нужно будет пройти все необходимые процедуры, сдать необходимые тесты на коронавирус.

"Хадж и умру ничем заменить нельзя, кроме как приехать и совершить все необходимые обряды, находясь на территории Саудовской Аравии", - отметил спикер.

Не все государства готовы выпустить своих граждан, в некоторых странах существуют запреты на международные рейсы, поэтому большого ажиотажа не будет, считает Аббясов, напомнив при этом, что желающие из России могут отправиться в Саудовскую Аравию через Турцию.