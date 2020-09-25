В эпоху нового онлайна актуальны цифровые проекты — Примаков

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о перспективах развития образовательных программ федерального агентства в онлайн-обучении школьников, студентов и преподавателей на русском языке.

Радио В эпоху нового онлайна актуальны цифровые проекты — Примаков

По словам эксперта, проекты, запланированные еще до карантина в эпоху нового онлайна, как никогда сегодня актуальны. Сейчас Россотрудничество активно ведет с партнерами переговоры по разработке соответствующих программ, так как школьники, студенты и преподаватели должны получать знания по цифровым платформам и уметь в них ориентироваться, пояснил спикер.

"Онлайн-обучение дает невероятные шансы по доступу к этим платформам, которые должны быть абсолютно универсальны и доступны из любой точки мира", - отметил Примаков.

Глава учреждения добавил, что сейчас Россотрудничество совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ запустили для этих целей пять мотивационно-образовательных онлайн-проектов.

"Для нас эти проекты по цифровому образованию и подготовке кадров особенно важны, потому что мы тоже собираемся преобразовываться в цифровом формате", - сказал Евгений Примаков.

Также эксперт подчеркнул, что основной задачей Россотрудничества является продвижение русского языка.

"Сама физика онлайн-платформ не предполагает того, что она выделена для какой-то конкретной страны. Для нас важно продвижение русского языка, чтобы именно на этом языке происходило обучение", - сообщил спикер.

К тому же Примаков отметил, что платформы должны быть доступны везде, особенно в странах СНГ, так как это территориальное пространство является для России ближним и самым важным периметром.

Развернутый комментарий эксперта можно прослушать в радиоподкасте Sputnuk Узбекистан.